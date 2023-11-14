Минздрав РФ сообщил, что 98 эвакуированных из Газы россиян допущены к полету

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства осмотрели 98 россиян, эвакуированных из сектора Газа; состояние всех удовлетворительное, они допущены к полету, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Среди этих 98 человек 39 детей, "четверо из которых в возрасте до трех лет, и две беременные женщины", сказал Кузнецов журналистам во вторник.

Страдающим неинфекционными заболеваниями выданы необходимые медикаменты, одному из пациентов выполнена перевязка.

"Состояние всех по результатам осмотра удовлетворительное, к полету допущены. В полете их будут сопровождать медработники", - сообщил помощник министра.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что вторая группа россиян направлена на автобусах от контрольно-пропускного пункта (КПП) "Рафах" в Каир.

12 ноября российские спасатели совместно с дипломатами организовали работу по эвакуации граждан РФ из сектора Газа.

За два дня КПП "Рафах" пересекли в общей сложности почти 170 россиян.

Спецборт МЧС, на котором были первые 70 эвакуированных россиян, приземлился в минувший понедельник вечером в аэропорту Домодедово.