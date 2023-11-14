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Комитет Думы отсрочил принятие ряда законопроектов в сфере финансов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку перенес на следующий год принятие во втором чтении целого ряда законопроектов, среди которых - проект закона о смягчении работы банков с такими интернет-платформами, как Avito и VK; проект закона о праве ЦБ оценивать уровень зарплат топ-менеджеров финорганизаций; проект закона, обязующий банки погашать потребительский кредит за счет страховки.

Как следует из электронной базы данных парламента, комитет направил в Совет Думы письмо с просьбой продлить представление поправок к данным законопроектам до 28 декабря, последняя пленарная неделя в текущем году заканчивается 24 декабря.

Законопроект (№269223-8), который наделяет Центральной банк полномочиями по оценке уровня зарплат топ-менеджеров некредитных финансовых организаций на предмет соответствия "характеру и масштабу" проводимых операций вплоть до сокращения или отмены компенсационных и стимулирующих выплат, был внесен депутатами в декабре 2022 г. и принят в первом чтении. Предполагалось, что под новое регулирование подпадут профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, микрофинансовые компании, НПФ, а также управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, специализированные депозитарии, кредитные рейтинговые агентства, организаторы торговли, клиринговые организации.

Законопроект (№163390-8) решал ситуацию, при которой банки при оформлении потребительского кредита производят страхование жизни или здоровья заемщика, а после его смерти или болезни предъявляют всю сумму оставшихся выплат его наследникам (правопреемникам), умалчивая о страховке, которая должна была бы покрыть кредит.

Проект поправок в "антиотмывочный" закон (№158779-8) исключал необоснованный запрет на банковское обслуживание таких крупных платформ, как Avito и VK, если там обнаружены отдельные страницы с запрещенным в РФ контентом. "Эта норма призвана облегчить использование закона кредитным организациям, сегодня они действительно находятся в патовой ситуации: когда тот или иной ресурс находится в реестре Роскомнадзора, они формально обязаны блокировать любые операции такого ресурса. Это могут быть крупные поисковики российские, в первую очередь "Яндекс", поэтому для того, чтобы не парализовать деятельность этих организаций, вносится вот это маленькое уточнение", - пояснял ранее директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

Данные законопроекты получили положительные заключения правительства.

В опубликованном во вторник календаре рассмотрения вопросов в Госдуме до конца года от комитета стоит рассмотрение трех правительственных и одного депутатского законопроектов. Два правительственных к первому чтению касаются совершенствования законодательства в связи с введением проектного финансирования подрядных организаций (дата рассмотрения - 12 декабря), правительственный законопроект во втором чтении о создании ИИС-3 (13 декабря) и депутатский законопроект во втором чтении о долевом страховании жизни (21 декабря).

Госдума
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