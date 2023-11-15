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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

РЖД сделает беспилотную "Ласточку" в 2024 году

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" планирует летом 2024 года продемонстрировать беспилотное движение поездов "Ласточка", сообщил глава РЖД Олег Белозеров.

"Мы в следующем году сделаем беспилотную "Ласточку". Будет стоять такой пульт управления в центре управления, и можно будет управлять с одного пульта четырьмя поездами", - сказал Белозеров премьеру РФ Михаилу Мишустину в среду на выставке "Транспорт России" в Москве.

В настоящее время РЖД занимается сертификаций нового электропоезда "Ласточка", который сможет следовать без машиниста. Поезд должен перевозить пассажиров в автоматическом режиме и уметь реагировать на препятствия.

Во время осмотра выставки Мишустину представили тренажер для операторов беспилотных систем. Он необходим для подготовки операторов, которые будут контролировать работу беспилотных пассажирских поездов на российских железных дорогах.

Тренажерная система способна вести учет в автоматическом режиме, менять задания, проводить аналитику прогресса обучаемого, имитировать реальные ситуации для их отработки. "Что касается тренажеров современных - тоже здорово. Я видел уже неоднократно эти тренажеры", - отреагировал Мишустин.

"Все технологии, как вы нам поручаете, российские. В части проработок мы немного задержались, задержались на год. Мы переделали вместе с машиностроителями "Ласточку" полностью российскую, и все программное обеспечение теперь российское. В следующем году летом продемонстрируем беспилотное движение", - сообщил Белозеров.

Также на стенде РЖД Мишустину представили вариации обновленного вагона СВ. "Что касается удобства пассажиров, все могут это оценить. Современные вагоны, хорошая связь, эргономика", - сказал премьер, ознакомившись с макетом вагона.

"Что мне понравилось, стаканчики с подстаканниками - они до сих пор те, которые мы помним еще из нашего детства, те, кто ездил на поездах еще в СССР. Это такой фирменный знак у РЖД", - отметил Мишустин.

Ласточка РЖД
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