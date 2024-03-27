РЖД летом запустят на МЦК беспилотный пассажирский поезд

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) летом запустит на МЦК беспилотный пассажирский поезд (с присутствием в кабине машиниста - третий уровень автоматизации).

В монополии отмечают, что разработки технологий беспилотного движения продолжаются. В частности, РЖД подвели промежуточные итоги испытаний электропоездов с четвёртым уровнем автоматизации, при котором присутствие машиниста в кабине не требуется, а подвижной состав управляется автоматически, под дистанционным контролем машиниста-оператора.

Необходимое оборудование для автоматизации управления электропоездами будет производиться отечественными предприятиями или поставляться из дружественных стран, подчеркивают в РЖД.