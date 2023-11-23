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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Таможенная подкомиссия одобрила продление квоты на экспорт лома из России на полгода

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию одобрила продление квоты на экспорт лома черных металлов из России на период с 1 декабря по 30 июня 2024 года, сообщает сайт правительства.

Размер квоты составит 600 тысяч тонн, как и во II полугодии 2023 года.

Внутриквотная пошлина останется без изменений - 5%, но не менее 15 евро за тонну. Внеквотная пошлина также сохранится на уровне 5%, но не менее 290 евро за тонну.

"Продление действующих мер поможет поддерживать цены и обеспечит отечественные предприятия в металлургической отрасли стратегическим сырьем", - отмечается в сообщении.

Согласно ранее опубликованному проекту постановления, основная часть, 80% от объема квоты, будет распределена между участниками внешнеторговой деятельности по историческому принципу, исходя из данных экспорта за период с 1 января по 15 декабря 2023 года включительно, умноженных на коэффициенты для регионов.

Оставшиеся 20% объема тарифной квоты распределяются между компаниями, осуществлявшими в период с 1 июля по 31 декабря 2023 года поставки отходов и лома черных металлов в адрес системообразующих организаций или в адрес российских металлургических предприятий.

Пока квота на экспорт лома и отходов лома черных металлов действует до 31 декабря 2023 года.

Правительство
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