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Сбербанк стал участником эксперимента по исламскому банкингу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Банк России включил Сбербанк в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию (речь идет о развитии так называемого исламского банкинга), сообщил сайт ЦБ.

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Эксперимент проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех пилотных регионов: Башкирии, Татарстана, Чечни и Дагестана. Предполагается, что он поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Участниками эксперимента являются юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством и включенные в реестр, который ведет ЦБ. До сих пор в реестр участников эксперимента входили банк "Ак Барс", УК "Ак Барс Капитал" и компания "Гетап".

Согласно принятому закону, деятельность по партнерскому финансированию - это привлечение денежных средств или иного имущества физических и юридических лиц в форме займа, путем размещения облигаций, приема имущества в доверительное управление или приема вклада в уставный капитал участника эксперимента; предоставление денежных средств в форме займа физическим и юридическим лицам; финансирование физических и юридических лиц путем купли-продажи товаров (в том числе недвижимого имущества) на условиях рассрочки оплаты товаров с взиманием вознаграждения за предоставление отсрочки; финансирование физических и юридических лиц путем предоставления имущества по договору лизинга; осуществление совместной деятельности по договору простого товарищества, инвестиционного товарищества; выдача поручительств за третьих лиц.

Участники партнерского финансирования не вправе финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Участники эксперимента при совершении сделок не вправе устанавливать вознаграждение, выраженное в виде процентной ставки.

Минимальный размер капитала участника эксперимента, который при этом не является кредитной или некредитной финансовой организацией (для них установлены отдельные лимиты - ИФ), с 1 сентября 2023 года составит 10 млн рублей, а с 1 января 2024 года - 15 млн рублей.

Исламский банкинг содержит ряд запретов и ограничений. Например, запрет на выплату процентов (риба) и производные от него процентные сделки; запрет на сделки с условиями неопределенности (гарар); запрет на финансирование точно определенных секторов экономики: игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции; условия разделения риска получения прибыли и убытков между финансирующей стороной и клиентом по совершаемым сделкам; условия проведения финансовых сделок на основе реальных активов или операций с данными активами. Также необходима обязательная идентификация лежащих в основе сделки реальных активов.

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