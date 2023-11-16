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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В ЦБ отметили сложности в междепозитарном взаимодействии даже с дружественными странами

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Банк России продолжает работать над выстраиванием междепозитарной инфраструктуры с дружественными странами, но геополитика и санкционное давление затрудняют процесс, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на обсуждении "Основных направлений развития финансового рынка РФ" на 2024 - 2026 годы.

"Важный момент был упомянут про выстраивание междепозитарной инфраструктуры. Очень перспективное направление. Но хочу сказать одну важную вещь, что в этом вопросе не только наша сторона является определяющей. Нам нужна политическая воля наших партнеров", - сказал он.

По его словам, экономический интерес не является определяющим в этом вопросе.

"Мы полтора года над этим работаем, видим, что даже в том случае, когда есть экономический интерес, с точки зрения политики, геополитики, санкционного давления все намного сложнее", - добавил Чистюхин.

Сейчас ЦБ работает над тем, чтобы облегчить вход на российский рынок иностранных инвесторов, отметил он. "Но есть и вторая сторона, когда мы там можем размещаться, те же панда-облигации, еще что-то. То есть сделать для себя более комфортным выход на дружественные иностранные рынки. Это тоже возможный вариант, это привлечение дополнительной базы инвесторов. Но повторяю, здесь не одни мы принимаем решение", - резюмировал первый зампред ЦБ.

Банк России опубликовал проект "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и 2025-2026 годы" в конце октября. В документе регулятор указывает, что вопрос построения депозитарных мостов с дружественными странами сохраняет актуальность.

"Построение депозитарных мостов с дружественными странами будет способствовать прямому доступу на рынки для инвесторов, проведению расчетов и выпуску ценных бумаг в национальных валютах", - отмечает ЦБ.

Банк России Владимир Чистюхин
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