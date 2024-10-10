Банк России хочет "донастроить" трансграничные междепозитарные отношения

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Банк России планирует донастройку междепозитарных отношений в части доступа российских инвесторов к иностранным инструментам и зарубежных инвесторов - на российский рынок, сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин на Уральской конференции НАУФОР.

"Мы пришли к выводу, что нам, наверное, нужно на постоянной основе перенастроить существующее регулирование, где-то изменить порядок доступа российских инвесторов к иностранным инструментам и, наоборот, порядок работы иностранных инвесторов на российском финансовом рынке. В этой связи мы готовим материалы для обсуждения с участниками рынка", - сказал он.

"Мы, с одной стороны, хотим скорректировать процесс доступа иностранных кастодианов в российскую инфраструктуру - с тем, чтобы мы не наступали два раза на грабли (рисков зарубежной инфраструктуры - ИФ). Мы хотим в том числе использовать те регуляторные конструкции, которые сегодня есть у нас в рамках антисанкционного режима, хотим перенести в постоянное регулирование. И, наоборот, хотим трансформировать процесс приобретения иностранных инструментов российскими инвесторами так, чтобы это было максимально комфортно для наших инвесторов", - объяснил он позднее журналистам.

ЦБ исходит из того, что доступ к иностранным инструментам сохранится у квалифицированных инвесторов, отметил он.

"Инфраструктура работает для всех - и для квалов, и неквалов. Важно, чтобы она учитывала события последних двух лет", - добавил Пронин.

По его словам, ЦБ планирует в ближайшие недели представить доклад на эту тему.