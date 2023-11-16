Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Глава ФСИН заявил о востребованности труда осужденных на различных предприятиях

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Предприниматели активно обращаются во ФСИН для привлечения на производства осужденных к принудительным работам, сообщил директор службы Аркадий Гостев.

"Вообще, потребности большие, как от осужденных, так и от предпринимателей. Работают на производствах, начиная от ЖКХ и до строительного бизнеса, заводов, гостинично-туристического бизнеса и других", - сказал Гостев в четверг журналистам на VI Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление".

По его словам, в настоящее время в РФ существует 385 исправительных центров и участков. В них содержится около 45 тыс. человек, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. 60-64% - это центры от 100 до 200 человек.

"Они работают на производстве, зарабатывают деньги, платят штрафы, возмещают ущерб и исковые вопросы перед потерпевшими. Уровень зарплаты совершенно разный - есть 50 тыс., есть 60 тыс. рублей", - сказал Гостев.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к работодателям с предложением закрывать вакансии на производстве с помощью исправительных центров ФСИН. По мнению бизнес-омбудсмена, осужденные к принудительным работам - "постоянная, дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы".

ФСИН Аркадий Гостев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Источники сообщили о возвращении во II чтение проекта о выплатах топливного демпфера

Следствие просит арестовать экс-президента и вице-президента компании "Балтика"

Следствие просит арестовать экс-президента и вице-президента компании "Балтика"

Сбербанк стал участником эксперимента по исламскому банкингу

Переполненность СИЗО в РФ сохраняется в 13 регионах, в том числе в Москве

Переполненность СИЗО в РФ сохраняется в 13 регионах, в том числе в Москве

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

В Петербурге задержаны топ-менеджеры компании "Балтика"

Суд заочно приговорил Владимира Милова к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Чукотка запросила выделение дополнительных спутниковых резервных каналов

Чукотка запросила выделение дополнительных спутниковых резервных каналов

Регионам предложили сдать в аренду ненужные отделения "Почты России"

Регионам предложили сдать в аренду ненужные отделения "Почты России"

Что произошло за день: среда, 15 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });