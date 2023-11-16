Глава ФСИН заявил о востребованности труда осужденных на различных предприятиях

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Предприниматели активно обращаются во ФСИН для привлечения на производства осужденных к принудительным работам, сообщил директор службы Аркадий Гостев.

"Вообще, потребности большие, как от осужденных, так и от предпринимателей. Работают на производствах, начиная от ЖКХ и до строительного бизнеса, заводов, гостинично-туристического бизнеса и других", - сказал Гостев в четверг журналистам на VI Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление".

По его словам, в настоящее время в РФ существует 385 исправительных центров и участков. В них содержится около 45 тыс. человек, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. 60-64% - это центры от 100 до 200 человек.

"Они работают на производстве, зарабатывают деньги, платят штрафы, возмещают ущерб и исковые вопросы перед потерпевшими. Уровень зарплаты совершенно разный - есть 50 тыс., есть 60 тыс. рублей", - сказал Гостев.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к работодателям с предложением закрывать вакансии на производстве с помощью исправительных центров ФСИН. По мнению бизнес-омбудсмена, осужденные к принудительным работам - "постоянная, дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы".