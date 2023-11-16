В НПФ "Будущее" назвали больным вопросом раскрытие информации эмитентами

Негосударственные фонды не могут покупать бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Раскрытие информации эмитентом и защита прав миноритариев является принципиальным условием для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) при принятии решения по инвестированию средств, сообщила председатель совета директоров НПФ "Будущее" Галина Морозова.

Она заявила это на обсуждении "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 и на период 2025-2026 годов" с участием первого зампреда Банка России Владимира Чистюхина.

"Больной вопрос - раскрытие информации, - сказала она. - Отсутствие раскрытия информации делает невозможным участие пенсионных фондов нигде - ни в облигациях, ни в акциях, ни на IPO, ни на вторичных, ни на третичных, ни на каких торгах".

Объем рынка акций она назвала еще одной проблемой для институциональных инвесторов.

"Наш рынок на сегодняшний день для нас очень мелок. Когда мы туда заходим, я не то, что локтем, я там пальцем пошевелить боюсь, потому что начинают цены сразу просто шарахаться", - пояснила Морозова.

По ее словам, чтобы не оказать сильное влияние на рынок, приходится совершать небольшие по объему сделки, растягивая их во времени. "Мы лет пять будем входить и еще лет десять выходить. Поэтому расширение этого рынка - это крайне важно", - подчеркнула Морозова, добавив, что этому будут способствовать развитие корпоративного управления, информационная прозрачность и защита прав миноритариев.

Отвечая на вопрос, как институциональные инвесторы могли бы влиять на систему корпоративного управления эмитентов, Морозова сказала: "Мы можем влиять только одним единственным способом - мы отказываемся от покупки тех бумаг, которые не раскрывают нам информацию, и если мы наблюдаем в поведении данной компании нарушение прав миноритариев. Потому что несмотря на наши объемы мы тоже миноритарии".

В июле 2023 года правительство не стало продлевать действовавшую почти полтора года опцию, позволяющую компаниям не раскрывать сведения о своей деятельности. Вместо этого было принято постановление №1102, которое позволило ряду компаний не публиковать некоторые чувствительные сведения из-за санкционных угроз, без возможности скрыть баланс и отчет о финансовых результатах.

Ранее в ноябре источник "Интерфакса" сообщил, что Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) обратились в правительство с письмом, где называли действующий уровень раскрытия корпоративной информации недостаточным. По их мнению, многие финансово значимые сведения остаются непубличными. Финансовая информация от эмитентов необходима долгосрочным инвесторам и участникам финансового рынка "для принятия обоснованных инвестиционных решений, справедливого ценообразования на финансовые инструменты, защиты от инсайдерской торговли", подчеркнули авторы письма.