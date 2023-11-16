Еще 120 эвакуированных из сектора Газа россиян доставят в Москву

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - МЧС РФ доставит в Москву еще 120 эвакуированных из сектора Газа россиян, сообщила пресс-служба министерства в четверг.

Третья группа эвакуированных выехала из оперативного штаба в аэропорт Каира для последующего вылета в Москву, добавили в ведомстве.

12 ноября МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации российских граждан из сектора Газа. За четыре дня КПП "Рафах" на границе с Египтом и сектором Газа пересекли в общей сложности почти 300 граждан России.