Закон о защите качества продукции пчеловодства принят в III чтении

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о понятии "продукция пчеловодства".

В нем продукция пчеловодства определяется как "продукция, определенная в том числе техническими регламентами и документами по стандартизации".

"Обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства осуществляется в соответствии с законодательством РФ и актами, составляющими право Евразийского экономического союза", - также говорится в законе.

Закон нацелен на обеспечение качества продукции пчеловодства и вступит в силу с 1 сентября 2024 года.