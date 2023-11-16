Что произошло за день: четверг, 16 ноября

Частичное обрушение дома в Астрахани, арест экс-президента и топ-менеджера "Балтики", приговор для Александры Скочиленко, закрытие четырех переходов на границе России и Финляндии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Два подъезда обрушились в доме в Астрахани. По данным МЧС, перед этим поступил сигнал о трещине на внешней стене здания. Погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек числятся пропавшими без вести.

- Экс-президент и топ-менеджер "Балтики" арестованы по делу о мошенничестве. О задержании Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского стало известно ранее в четверг. По версии следствия, фигуранты и неустановленные соучастники "путем обмана приобрели в пользу компаний "Карлсберг Казахстан" и "Виста БиУай Ко" принадлежащее ООО "ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн рублей".

- Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет установлен в размере 19 242 руб. в месяц с ростом на 18,5% к предыдущему году.

- Петербурженку Александру Скочиленко приговорили к семи годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков об армии. Следствие полагает, что она заменила ценники в супермаркете на Васильевском острове на ложную информацию о ВС РФ.

- Росфинмониторинг внес арестованных адвокатов Навального в перечень экстремистов. Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин являются фигурантами дела об экстремистском сообществе.

- Суд заочно приговорил Владимира Милова (признан в России иноагентом) к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ.

- Вопрос о назначении главы Мариинского театра Валерия Гергиева руководителем Большого театра обсуждается, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, об объединении двух театров речи нет.

- Финляндия в ночь с пятницы на субботу закроет четыре погранперехода на границе с Россией: Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. На восточной границе остаются открытыми пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи.