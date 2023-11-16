УК сообщила о поиске пяти жильцов частично обрушившегося дома в Астрахани

По данным губернатора, спасатели ищут жильцов двух квартир

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Местонахождение пяти человек до сих пор не установлено после обрушения части жилой пятиэтажки в Астрахани, сообщили "Интерфаксу" в управляющей компании.

"По предварительным данным, не удается пока обнаружить пятерых человек, им звонят спасатели, но трубки никто не берет", - сказали в УК.

Ранее сообщалось об одном погибшем и нескольких пропавших без вести в результате обрушения двух подъездов дома в Астрахани.

В свою очередь губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале сообщает, что спасатели ведут поиски пропавших без вести жильцов двух квартир.

"Ведем поиск жильцов квартир 46 и 56. Все остальные жильцы дома либо вовремя эвакуированы, либо отсутствовали в момент разрушения", - написал он.