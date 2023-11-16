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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Считавшиеся пропавшими жители одной из квартир в разрушенной пятиэтажке Астрахани отсутствовали в момент ЧП

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пропавшие жильцы одной из квартир в частично обрушившемся доме в Астрахани не находились в квартире в момент происшествия. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

"Работы по разбору завалов продолжаются. Новой информации по пострадавшим нет. По информации оперативного штаба 56 квартира была пустой", - написал Бабушкин.

Он отметил, что с утра экспертиза приступает к обследованию здания.

"Благодарю спасателей, прибывших на место по сигналу о трещине в доме и начавших заблаговременную эвакуацию. Им удалось спасти десятки людей", - отметил Бабушкин.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером из-за трещины обрушились два подъезда в многоквартирном доме по ул. Площадь Вокзальная, 1А в Кировском районе Астрахани. Губернатор заявил, что в результате происшествия погибла женщина, пропавшими без вести числились жильцы квартир №46, 56. Спасатели проводят разбор завалов.

На месте действует оперативный штаб, открыты пункты временного размещения. Все областные министерства и службы переведены на круглосуточный режим.

По словам председателя правительства области Олега Князева, обрушение двух подъездов в Астрахани не связано со взрывом газа. В настоящий момент дом от газоснабжения отключен.

Астрахань
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