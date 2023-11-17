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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В Астрахани ввели региональный режим ЧС после обрушения пятиэтажки

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о введении в регионе режима ЧС после обрушения дома в Астрахани, его жителям планируется выплатить от 50 до 400 тысяч рублей.

"Режим ЧС вынесен на региональный уровень. Приняты все нормативные документы об оказании финансовой поддержки. Выплаты предусмотрены от 50 до 400 тысяч рублей", - сказал Бабушкин.

Он отметил, что сегодня только одна семья решила остаться в ПВР, остальные разъехались по родственникам.

"Мы предпримем все усилия, чтобы оперативно предоставить маневренный фонд жильцам этого дома", - добавил глава региона.

Он уточнил, что рухнувший дом, по докладу главы города, неоднократно капитально ремонтировался, за ним была закреплена управляющая компания.

Спасатели планируют завершить разбор завалов после частичного обрушения пятиэтажки в Астрахани к 14:00 (13:00 мск) в пятницу, добавил Бабушкин.

"Информации, был ли кто-то в одной из квартир, до сих пор нет. Сейчас следствие проверяет все версии. Возбуждено уголовное дело. По состоянию на 2:30 (1:30 мск) разобрано 25% завалов обрушившегося здания. Задействовано достаточное количество спасателей и техники", - сообщил глава региона.

В четверг вечером из-за трещины обрушились два подъезда в многоквартирном доме по адресу улица Площадь Вокзальная, 1А в Кировском районе Астрахани. Губернатор заявил, что в результате происшествия погибла женщина. Спасатели проводят разбор завалов.

По словам председателя правительства области Олега Князева, обрушение не связано со взрывом газа. В настоящий момент дом от газоснабжения отключен.

Игорь Бабушкин Астрахань
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