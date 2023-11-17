68% компаний за год намерены импортозаместить ИБ-решения на 80%

Опрошенные участники рынка отмечают, что российские решения обходятся значительно дороже иностранных

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Около 68% российских заказчиков планируют к 1 января 2025 года (вступает в силу запрет на использование импортных ИБ-решений) довести долю российских решений в области информбезопасности в своей IT-инфраструктуре, до 80%, говорится в исследовании Института изучения мировых рынков (ИИМР).

Таковы результаты опроса 120 заказчиков и 26 ИБ-разработчиков, проведенного в I половине 2023 года.

"Две трети компаний-заказчиков сообщили, что планируют провести миграцию к 1 января 2025 года, и доля отечественного ПО (в сфере ИБ - ИФ) в их компаниях составит 80% или выше, - говорится в исследовании. - Каждый третий заказчик ожидает, что через два года они будут пользоваться исключительно продуктами российских вендоров".

При этом отмечается, что долю используемого отечественного ПО в 80% заказчики считают порогом, при превышении которого уже можно говорить об успешном переходе на российские ИБ-решения.

Сейчас (I половина 2023 года - ИФ), по данным исследователей, только 18% российских компаний-заказчиков достигли этого порога. Годом ранее их было только 16%. Более того, в I половине 2022 года около 20% заказчиков вообще не использовали российские ИБ-решения. У остальных заказчиков - в 80% случаев - доля российского ПО не превышала 50%.

На момент опроса доля не использующих российских ИБ-решений компаний уменьшилась до 2%. При этом у 60% оставшихся заказчиков доля используемых российских ИБ-продуктов оставалась низкой - менее 50%.

"Основная волна заказчиков планирует изменения в своем портфеле ИБ в ближайшие два года", - считают исследователи.

В то же время более половины (52%) компаний-разработчиков ИБ-решений считают, что к 1 января 2025 года доля российских решений на рынке ИБ не достигнет порога в 80% и будет составлять 50-79%. На превышение этого порога рассчитывают 43% российских ИБ-вендоров.

Также исследователи отметили, что на планы и готовность заказчиков по импортозамещению в сфере информбезопасности заметно влияет размер компаний и участие в них государства.

"Размер компании заметно влияет на скорость перехода на отечественное ПО только в том случае, если компания относится к крупному бизнесу, - говорится в исследовании. - 90% корпораций, число сотрудников которых превышает 10 тыс. человек, либо уже перешли, либо перейдут на отечественное ПО в сфере ИБ в следующие 12 месяцев".

В сегменте компаний с численностью сотрудников от 1 тысячи человек до 10 тысяч мигрировали или планируют мигрировать на российские ИБ-решения только 66% заказчиков, в сегменте от 500 до 999 человек - 73%, а в сегменте до 500 человек - 65%.

"Компании с государственным участием уже на 31% перешли на отечественное ПО в сфере ИБ (без госучастия - на 29%)", - отмечается в исследовании.

При этом 33% госкомпаний (31% частных компаний) не планируют переходить на использование российских ИБ-продуктов в течение ближайшего года (до середины 2024 года - ИФ). Исследователи предполагают, что такие компании ожидают от отечественных разработчиков появления необходимых им продуктов, которые должны заменить иностранные, или ожидают прямых указаний, на какое именно ПО переходить, от соответствующих ведомств.

"Самая частая причина (56%), которую выбирали респонденты-заказчики, отвечая на вопрос, почему они не планируют переходить на отечественное ПО, носит организационный характер, - говорится в исследовании. - Участники опроса указывали на большую трудоемкость перехода и необходимость переучивать персонал".

Еще 22% компаний объясняют свой отказ от перехода на российские ИБ-решения тем, что новые продукты будет невозможно интегрировать в уже сложившуюся систему кибербезопасности. Поэтому отказ от какого-то одного элемента системы информбезопасности повлечет за собой необходимость менять всю систему или большую ее часть.

Около 16% заказчиков обосновали отказ от импортозамещения высокой стоимостью проектов по миграции на российские продукты.

При этом участники рынка отмечают, что в большинстве случаев стоимость продуктов российских ИБ-разработчиков значительно выше иностранных аналогов (вплоть до нескольких раз). Сами вендоры объясняют это тем, что иностранные разработчики ИБ-решений, которые ушли с российского рынка, относили этот рынок к числу развивающихся и предлагали свои продукты российским заказчикам со значительной скидкой или по демпинговым ценам. Соответственно в текущей ситуации российские разработчики используют отсутствие ценовой конкуренции со стороны иностранных вендоров для привлечения ресурсов, необходимых для интенсивной разработки новых продуктов.

Предполагается, что по мере усиления конкуренции между российскими разработчиками цены на их продукты и решения будут снижаться - но не до уровня прежних цен иностранных вендоров.