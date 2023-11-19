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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Часть эвакуированных из сектора Газа россиян разместят в Калужской области

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что часть эвакуированных из сектора Газа граждан России будет размещена в его регионе.

"По решению Федерального штаба по работе с беженцами в ближайшее время к нам прибудет порядка 130 человек", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории региона, - отметил губернатор. - Поручил коллегам из правительства области оказать содействие в размещении людей".

По данным МЧС РФ, всего из сектора Газа эвакуированы более 550 граждан России и членов их семей, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлены 408 человек.

В воскресенье, как ожидается, самолет МЧС доставит в аэропорт "Домодедово" еще 117 эвакуированных.

Калужская область Владислав Шапша сектор Газа
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