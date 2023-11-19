Еще 117 эвакуированных из Газы россиян отправлены из Каира в Москву

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Ил-76 МЧС РФ, на борту которого 117 эвакуированных из сектора Газа россиян, вылетел из Каира в Москву, сообщила пресс-служба министерства в воскресенье.

В пути их сопровождают медики и психологи МЧС РФ,.

Прибытие борта ожидается в воскресенье в аэропорт "Домодедово".

Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 550 россиян и членов их семей, в том числе 230 детей. В Россию уже доставлены 408 человек, отметили ранее в МЧС.