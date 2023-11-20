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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В Новосибирской области ликвидируют последствия штормового ветра

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Последствия штормового ветра и снегопада, прошедших в воскресенье, устраняют в Новосибирской области, сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по региону Евгений Лебедев на оперативном совещании в понедельник.

"Вчера в результате прохождения комплексе неблагоприятных метеорологических явлений на территории города Бердска и 16 районов области произошло нарушение электроснабжения 137 населенных пунктов, под отключение попало около 14 тысяч жилых домов с населением около 40 тысяч человек, 79 социально значимых объектов, аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказал он.

В шести районах области ветер повредил кровли 11 зданий, в том числе социально-значимых, зафиксировано падение деревьев.

В двух районах из-за снегопада прекращено автобусное сообщение с 10 населенными пунктами, проинформировал Лебедев.

Со своей стороны, министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов сообщил, что на утро понедельника под отключением остаются 383 абонента.

Новосибирская область
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