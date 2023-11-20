Россельхознадзор начал в Италии проверки производителей кормов для домашних животных

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники Россельхознадзора с 20 по 24 ноября проведут инспектирование производителей кормов для домашних животных в Италии, сообщает сайт службы.

Цель проверки - подтверждение выданных ранее итальянской ветеринарной службой гарантий о соблюдении российских требований, а также соответствии кормов, предназначеных для российского рынка установленным в ЕАЭС требованиям качества и безопасности. Также в эти дни инспекторы должны посетить итальянские лаборатории, которые проводят лабораторный контроль выпускаемой кормовой продукции.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что выявлял случаи несоответствия ввозимых кормов сырьевому составу, заявленному производителями из европейских стран. В связи с этим он попросил компетентные ведомства ряда стран, в том числе Италии, предоставить подтверждающую информацию о проводимом контроле качества и соответствия рецептуре, а также о том, проводятся ли исследования на полный заявленный компонентный состав продукции.

Материалы из Италии были получены в срок. По мере их изучения выяснилось, что лабораторные исследования на соответствие кормов указанному составу не проводятся на каждый компонент, информация о подтверждении соответствия составу носит декларативный характер и не подтверждена протоколами исследований по растительным и животным компонентам, отмечали в Россельхознадзоре.