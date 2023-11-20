Экс-глава Клинского района Подмосковья приговорен к 18 годам колонии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Подмосковный суд назначил длительные сроки заключения бывшему главе Клинского района (ныне - округа) Александру Постриганю и его сообщникам по делу о хищениях и легализации муниципального имущества, сообщает в понедельник областная прокуратура.

Суд приговорил Постриганя к 18 годам лишения свободы, со штрафом в размере 118 млн рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на 5 лет, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.

Алексею Полунину суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, с ограничением свободы на 1 год.

Вадима Ермошкина суд приговорил к 7 годам лишения свободы, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, с ограничением свободы на 6 месяцев.

Андрею Бекетову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с ограничением свободы на 6 месяцев.

Отбывать наказание фигурантам дела предстоит в исправительных колониях общего и строгого режимов, заявили в прокуратуре.

В свою очередь представитель областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что, по данным следствия, Постригань, будучи главой Клинского муниципального района, с августа 2003 года по июнь 2018 года "создал преступное сообщество, состоящее из трех структурных подразделений, в состав которого вошли должностные лица местной администрации, предприниматели, а также его родственники".

За этот период, следствие установило, что участниками преступного сообщества в общей сложности совершено 16 тяжких преступлений.

"Вследствие указанных преступных действий сумма причиненного ущерба составила не менее 72 млн рублей", - подчеркнула Врадий.

По ее словам, фигурантами дела было совершено не менее семи эпизодов легализации имущества, а именно земельных участков, зданий, строений и сооружений, добытых в результате совершенных тяжких преступлений.

"Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества составила не менее 68 млн рублей", - сообщила она.

Представитель следствия напомнила, что в декабре 2020 года Постригань уже был осужден за должностные и коррупционное преступления (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ - 2 эпизода и ч.6 ст.290 УК РФ), совершенные при вводе недостроенных многоквартирных домов в эксплуатацию. Бывший чиновник вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал.

"Сегодня путем частичного сложения с ранее уже назначенным наказанием судом он приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима",- сказала Врадий, добавив, что в отношении еще четырех соучастников, которые скрылись от следствия, уголовное дело выделено в отдельное производство, они объявлены в розыск.