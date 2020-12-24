Экс-глава Клинского района Подмосковья Постригань осужден на 15 лет

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Клинский городской суд Московской области приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего главу района Александра Постриганя по делу о взяточничестве и превышении полномочий. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Кроме этого, ему назначен штраф в размере 116 млн рублей, он также лишен права занимать руководящие должности сроком на три года.

Постригань признан виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286) и получении особо крупной взятки, сообщили, в свою очередь, в Следственном комитет России (СКР).

Следствием и судом установлено, что в период с 2012 по 2013 годы Постригань, будучи главой Клинского района Подмосковья, выдал разрешения на ввод шести многоквартирных домов в районе. При этом он достоверно знал, что работы в домах были выполнены не в полном объеме. Ему также было известно о несоответствии построенных объектов проектной документации.

Общая сумма ущерба от преступлений Постриганя превысила 38 млн рублей, пояснили в Генпрокуратуре.

Кроме того, в период с 2010 по 2011 годы Постригань получил от одного из застройщиков, строивших 12 многоквартирных домов, в качестве взятки строительные материал и "услуги имущественного характера" на общую сумму не менее 20 млн руб.

Постригать вину во вмененных ему преступлениях не признал.

В СКР напомнили, что ранее по решению суда имущество Постриганя, а также связанных с ним лиц, на общую сумму более чем в 10 млрд рублей было обращено в доход государства. В числе изъятого – множество объектов недвижимости, среди которых квартиры, земельные участки, здания, сооружения и, в частности, гостиница в Испании.

В настоящее время в отношении Постриганя и его предполагаемых сообщников продолжается расследование по уголовному делу о преступном сообществе и многомиллионных хищениях с ущербом на сумму не менее чем 50 млн рублей, добавили в СКР.