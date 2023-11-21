Лавров высказался за полноценное участие стран Ближнего Востока в урегулировании

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Новый механизм по урегулированию ближневосточной проблемы должен быть репрезентативен, в урегулировании должны в полной мере участвовать страны региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Когда мы сейчас будем думать о создании механизма внешнего сопровождения для согласования условий долгосрочного, устойчивого урегулирования на основе двухгосударственного решения, мы должны очень серьезно подумать, чтобы этот механизм был по-настоящему репрезентативен и в полной мере учитывал то очевидное обстоятельство, что именно страны региона лучше других понимают, как добиться решения, которое будет на долгие годы, навсегда устраивать всех", - сказал он во вторник, открывая встречу в Москве с министерским комитетом по сектору Газа.

Лавров напомнил, что ранее посредничеством по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке занимался квартет международных посредников в составе ЕС, США, России и ООН, однако де-факто он прекратил свою деятельность.