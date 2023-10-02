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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

США хотят перехода украинской армии на стандарты НАТО

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская администрация желает, чтобы украинские вооруженные силы в полном объеме приняли стандарты НАТО, сообщает в понедельник Politico со ссылкой на конфиденциальную версию документа Госдепартамента, посвященного долгосрочной стратегии США в отношении Украины.

"Хотя НАТО далека до того, чтобы позволить Украине войти в нее, разработчики американской стратегии часто упоминают цель добиться принятия украинскими военными стандартов альянса", - отмечает издание.

"Согласно одному из важнейших пунктов конфиденциальной версии стратегии, Минобороны Украины должно сформировать профессиональный корпус младших офицеров и военнослужащих сержантского состава - в соответствии с доктриной и принципами НАТО", - продолжает издание.

При этом в Вашингтоне хотят, чтобы даже формат и содержание украинских военных документов "отражали терминологию НАТО".

Вместе с тем США рассчитывают, что у Киева появится "план сопротивления на национальном уровне" в отношении РФ, и что Украина будет самостоятельно производить военное оборудование на собственных оборонных предприятиях; сформирует среду, благотворную для запуска стартапов в оборонной сфере.

Кроме того, США намерены помогать Украине реформировать службы безопасности с целью децентрализовать и сделать более устойчивым к рискам процесс выполнения этими ведомствами различных задач, а также снизить возможности для коррупции.

"Американская стратегия должна гарантировать, что Украина не только сохранит ориентацию на Запад, но и будет развивать особые отношения с США", - также информирует Politico.

В частности, американские власти рассчитывают добиться подобного характера отношений за счет помощи Минобразованию Украины в улучшении условий изучения английского языка в стране.

Ранее сообщалось, что, согласно конфиденциальной версии документа Госдепартамента, власти США обеспокоены ситуацией с коррупцией на Украине гораздо сильнее, чем говорят об этом публично. В документе описываются многочисленные шаги, которые США предпринимают, чтобы помочь Украине избавиться от коррупции и реформировать различные сферы. Отмечалось, что проблема, если ее не решать, может привести к тому, что западные союзники перестанут помогать Украине.

НАТО США Украина
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