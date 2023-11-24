Правительство утвердило изменения в области воинского учета

Речь идет об изменении верхней границы призывного возраста до 30 лет с января

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет.

Постановление, текст которого есть в распоряжении "Интерфакса", необходимо для реализации норм федерального закона, принятого в августе 2023 года.

В соответствии с этим законом призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте до 30 лет.

Изменения, предусмотренные постановлением, вступают в силу с 1 января 2024 года.