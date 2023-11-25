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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Военкор Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Военкор Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества корреспондента телеканала "Россия-24" (ВГТРК) Бориса Максудова (посмертно), сообщает в субботу сайт Кремля.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича - корреспондента информационного канала "Россия-24" филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Министерство обороны России 22 ноября сообщило, что группа российских журналистов попала под обстрел ВСУ в Запорожской области. По данным министерства, Максудов получил осколочные ранения "в результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов".

23 ноября стало известно, что Максудов скончался.

ВГТРК Борис Максудов
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