Еще один беспилотник уничтожен в Тульской области

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат, сообщила пресс-служба правительства Тульской области в воскресенье.

"Утром 26 ноября силами ПВО в регионе был сбит четвертый БПЛА. Разрушений и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил об уничтожении средствами ПВО двух беспилотных летательных аппаратов. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. В результате было повреждено остекление трех квартир.

Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь.

Позже в правительстве региона сообщили, что еще один беспилотник подавлен средствами РЭБ над территорией Тульской области. Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.