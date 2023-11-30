Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Десятки торговых павильонов разрушены на рынке в Ростове, где произошел пожар

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Конструкции торговых павильонов разрушены, а некоторые - полностью сгорели на рынке в Ростове-на-Дону, где спасатели ликвидируют крупный пожар, передал корреспондент "Интерфакса".

Несколько владельцев торговых павильонов рассказали, что успели вынести свой товар через дворы многоэтажных домов, прилегающих к рынку, до того, как огонь перекинулся на их торговые точки.

Полицейские направлены для оцепления территории рынка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"В район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время спасатели борются с огнем, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения отвода транспорта и беспрепятственного проезда спецтехники", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило в 20:39. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.

Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.

Всего в ликвидации пожара задействовано 113 специалистов и 33 единицы техники.

В связи с пожаром на территории рынка прокуратура Ростовской области организовала проверку.

Ростов-на-Дону Ростовская область МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Блинкен заявил, что США работают над продлением перемирия между Израилем и ХАМАС

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

Министры ОПЕК+ обсудили состояние рынка и завершили заседание

Началось заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Brent подорожала до $84,06 за баррель

Brent подорожала до $84,06 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });