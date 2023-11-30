Десятки торговых павильонов разрушены на рынке в Ростове, где произошел пожар

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Конструкции торговых павильонов разрушены, а некоторые - полностью сгорели на рынке в Ростове-на-Дону, где спасатели ликвидируют крупный пожар, передал корреспондент "Интерфакса".

Несколько владельцев торговых павильонов рассказали, что успели вынести свой товар через дворы многоэтажных домов, прилегающих к рынку, до того, как огонь перекинулся на их торговые точки.

Полицейские направлены для оцепления территории рынка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"В район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время спасатели борются с огнем, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения отвода транспорта и беспрепятственного проезда спецтехники", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило в 20:39. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.

Тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.

Всего в ликвидации пожара задействовано 113 специалистов и 33 единицы техники.

В связи с пожаром на территории рынка прокуратура Ростовской области организовала проверку.