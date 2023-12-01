Российские военные поразили центр подготовки БПЛА ВСУ в Запорожской области

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки поразили центр подготовки и применения БПЛА вооруженных сил Украины в Запорожской области и склад авиационных средств поражения в Кировоградской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу.

Также в ведомстве заявили о поражении украинской радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, а также живой силы и техники ВСУ в 106 районах.