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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Российские военные поразили центр подготовки БПЛА ВСУ в Запорожской области

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки поразили центр подготовки и применения БПЛА вооруженных сил Украины в Запорожской области и склад авиационных средств поражения в Кировоградской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: центр подготовки и применения БПЛА ВСУ в Запорожской области, склад авиационных средств поражения в Кировоградской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу.

Также в ведомстве заявили о поражении украинской радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области, а также живой силы и техники ВСУ в 106 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Украина Кировоградская область Запорожская область
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