Что произошло за день: пятница, 1 декабря

Диспансеризация на рабочем месте, новый гендиректор Большого театра и пожар на рынке "Садовод"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Гендиректором Большого театра на пять лет назначен Валерий Гергиев. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. Гергиев продолжит руководить Мариинским театром, объединения государственных академических Мариинского и Большого театров не будет.

- Возможность пройти диспансеризацию на рабочем месте появится у граждан с 2024 года. В программу будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.

- Израиль заявил, что из-за нарушения ХАМАС перемирия возобновляет боевые действия в Газе. В движении ХАМАС заявили, что Израиль отказался от предложений по освобождению беженцев, а потому несет ответственность за прекращение перемирия. ЦАХАЛ поразил около 200 целей в Газе после возобновления боевых действий.

- Пять человек погибли в результате урагана в Крыму. Пострадали 12 человек. Уточненные данные привел глава региона Сергей Аксенов.

- Россию не переизбрали в Совет Международной морской организации ООН. Ранее РФ традиционно избиралась в состав Совета.

- Пожар произошел на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы. В МЧС сообщали, что загорелся товар в контейнерах. Пожар локализован.

- Житель Рязани задержан по подозрению в ноябрьском подрыве ж/д-полотна. Также он подозревается в организации атаки дрона на военный аэропорт "Дягилево". Фигурант был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

- Шойгу заявил, что за полгода армия Украины потеряла более 125 тыс. человек. По его словам, боевые возможности украинских войск значительно снижены.