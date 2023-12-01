Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Что произошло за день: пятница, 1 декабря

Диспансеризация на рабочем месте, новый гендиректор Большого театра и пожар на рынке "Садовод"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Гендиректором Большого театра на пять лет назначен Валерий Гергиев. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию. Гергиев продолжит руководить Мариинским театром, объединения государственных академических Мариинского и Большого театров не будет.

- Возможность пройти диспансеризацию на рабочем месте появится у граждан с 2024 года. В программу будет включено исследование репродуктивной функции женщин и мужчин.

- Израиль заявил, что из-за нарушения ХАМАС перемирия возобновляет боевые действия в Газе. В движении ХАМАС заявили, что Израиль отказался от предложений по освобождению беженцев, а потому несет ответственность за прекращение перемирия. ЦАХАЛ поразил около 200 целей в Газе после возобновления боевых действий.

- Пять человек погибли в результате урагана в Крыму. Пострадали 12 человек. Уточненные данные привел глава региона Сергей Аксенов.

- Россию не переизбрали в Совет Международной морской организации ООН. Ранее РФ традиционно избиралась в состав Совета.

- Пожар произошел на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы. В МЧС сообщали, что загорелся товар в контейнерах. Пожар локализован.

- Житель Рязани задержан по подозрению в ноябрьском подрыве ж/д-полотна. Также он подозревается в организации атаки дрона на военный аэропорт "Дягилево". Фигурант был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

- Шойгу заявил, что за полгода армия Украины потеряла более 125 тыс. человек. По его словам, боевые возможности украинских войск значительно снижены.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны объяснило увеличение численности армии с проведением СВО и угрозами НАТО

Путин увеличил численность ВС РФ до 1,32 млн военнослужащих

Путин увеличил численность ВС РФ до 1,32 млн военнослужащих

Минюст признал иноагентами проект "Ковчег" и "Телеканал Дождь"

Путин изменил состав СПЧ

Российское юрлицо "Делимобиля" получит статус ПАО

Медведев сообщил о поступлении на службу по контракту с начала года 452 тысяч человек

Суд удовлетворил иск ВТБ о взыскании 112,6 млн евро с европейской "дочки"

Свыше 100 человек арестованы в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы

Свыше 100 человек арестованы в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы

Масложировой союз назвал риски для будущего урожая масличных культур

Количество самозанятых в РФ с начала года увеличилось в 1,4 раза, превысив 9 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });