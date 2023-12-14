Поиск
ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 18:09

На певца Шарлота завели уголовное дело о сожжении паспорта

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении музыканта Эдуарда Шарлота после видео с сожжением паспорта, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах Самарской области в среду.

"Уголовное дело возбуждено по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов)", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, в начале декабря суд в Самаре арестовал Шарлота по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Перед этим внимание правоохранительных органов привлекли несколько видео певца. Ранее в СМИ сообщалось, что Шарлот был задержан по прибытии в РФ в аэропорту Петербурга.

Эдуард Шарлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Финляндии решили снова закрыть два КПП на границе с Россией

В Финляндии решили снова закрыть два КПП на границе с Россией

Итоги года с Владимиром Путиным. Основное

Итоги года с Владимиром Путиным. Основное
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин призвал к проблеме абортов подходить аккуратно, соблюдая права женщин

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин отвечал на вопросы в прямом эфире более четырех часов

Путин отвечал на вопросы в прямом эфире более четырех часов
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин высказался за продление программы "Семейная ипотека"

Путин высказался за продление программы "Семейная ипотека"
Путин: "Прямая линия" - 2023

Минздрав сообщил о технической проблеме при производстве вакцин от кори

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин объяснил нехваткой яиц дефицит вакцин от кори

Путин объяснил нехваткой яиц дефицит вакцин от кори
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин объяснил рост цен на яйца и куриное мясо сбоем в работе правительства

Путин объяснил рост цен на яйца и куриное мясо сбоем в работе правительства
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин надеется, что с США удастся договориться об обмене заключенными

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });