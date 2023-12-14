На певца Шарлота завели уголовное дело о сожжении паспорта

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении музыканта Эдуарда Шарлота после видео с сожжением паспорта, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах Самарской области в среду.

"Уголовное дело возбуждено по статье 325 УК РФ (похищение или повреждение документов)", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, в начале декабря суд в Самаре арестовал Шарлота по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Перед этим внимание правоохранительных органов привлекли несколько видео певца. Ранее в СМИ сообщалось, что Шарлот был задержан по прибытии в РФ в аэропорту Петербурга.