Пепловый шлейф камчатского вулкана Шивелуч протянулся на сотни километров

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 230 км от исполина, сообщает институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в понедельник.

"Шлейф пепла сплошной полосой высотой до двух с половиной километров над уровнем моря протянулся на 230 км на юго-восток от вулкана Шивелуч", - говорится в сообщении.

Этот пепел со склонов Шивелуча подняло ветром.

Для Шивелуча установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.