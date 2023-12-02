Ключевской вулкан на Камчатке дважды выбросил пар и пепел на высоту до 5 км

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты зафиксировали в субботу два парогазовых выброса из вулкана Ключевской на Камчатке, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, днем 2 декабря был зафиксирован парогазовый выброс с небольшим содержанием пепла из вулкана Ключевской на высоту до 5 тыс. м", - говорится в сообщении.

Позже был зафиксирован второй парогазовый выброс на такую же высоту.

Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути его распространения населенных пунктов нет.

При изменении направления ветра возможно выпадение незначительного количества пепла в поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского района.

Как сообщалось, 5 ноября завершилось эксплозивно-эффузивное извержение вулкана Ключевской, начавшееся 22 июня этого года. Первого ноября извержение вулкана достигло кульминации, он выбросил череду столбов пепла, высота наибольшего из которых составила 14 км над уровнем моря. Лава фонтанировала в кратере Ключевского на высоту около 1 км. По склонам сходили раскаленные потоки. Шлейф пепла протянулся более чем на 700 км.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской - один из самых активных вулканов мира.