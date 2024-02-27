Пепловый шлейф камчатского вулкана Шивелуч протянулся на сотню километров

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 96 км от исполина, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН во вторник.

"Шлейф ресуспендированного пепла простирается примерно на 96 км к юго-востоку от вулкана на высоте 3 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Этот пепел со склонов Шивелуча подняло ветром. Для Шивелуча установлен оранжевый код опасности для авиации. Вулкан опасен для местных авиаперевозок.

В свою очередь главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщает, что на пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют.

"Однако при изменении направления ветра не исключается оседание незначительного количества пепла в поселках Усть-Камчатского района", - отмечают спасатели.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.