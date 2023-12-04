Бывший замгендиректора "Ижавиа" осуждена на 12 лет по делу о взятках

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии признал бывшего заместителя генерального директора акционерного общества виновной в получении взятки и мошенничестве и приговорил ее к 12 годам колонии и штрафу в 17 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" уточнили, что речь идет о бывшем заместителе гендиректора "Ижавиа".

По версии следствия, женщина, будучи заместителем генерального директора по персоналу и общим вопросам в акционерном обществе в сфере авиаперевозки пассажиров в Удмуртии, в период с 2015 по 2018 годы получала взятки и коммерческие подкупы от представителей других фирм. Взамен она оказывала содействие в заключении договоров, быстрой оплаты сделок, беспрепятственное составление актов о приеме выполненных работ и оказанных услуг. Она также не допускала к этим заказам конкурентов этих фирм. Кроме того, путем фальсификации финансовых документов и актов выполненных работ женщина присвоила 388,4 тысячи рублей из средств АО в качестве оплаты мнимых сделок, сообщили в СК.

"Общая сумма незаконно полученных осужденной вознаграждений составила 5,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении менеджера было возбуждено уголовное дело по п.п. "а" ч.7 ст. 204 УК (коммерческий подкуп), п.п. "а", "в" ч.5, ч.6 ст. 290 УК (получение взятки), ч.3 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 1 ст. 169 УК (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности). На ее имущество, в том числе транспортное средство и три объекта недвижимости, был наложен арест.

Ранее, летом 2020 года, сообщалось, что бывший заместитель генерального директора "Ижавиа" обвиняется в получении взяток, коммерческом подкупе, мошенничестве и воспрепятствовании незаконной предпринимательской деятельности.

"Ижавиа" находятся в собственности Удмуртии. Авиакомпания выполняет регулярные пассажирские и грузовые рейсы.