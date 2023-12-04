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Депутаты предложат создать кредитный продукт для заемщиков с большими долгами

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты готовят для Банка России предложение по созданию специального кредитного продукта для заемщиков с высокой долговой загрузкой, сообщил первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Константин Бахарев.

"Что касается банков, то мы предлагаем рассмотреть возможность введения специального кредитного продукта для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50%. Я думаю, в ближайшее время Банк России будет готов сформулировать какие-то вводные по этому продукту, который пока получил такое неофициальное название "месячного кредита", - сказал он на парламентских слушаниях.

Он также отметил, что среди планов депутатов - регулирование рассрочки за уплату товаров, так как обязательства по рассрочке не учитываются в показателе долговой нагрузки, а значит этот показатель не может считаться достоверным.

Кроме того, депутаты планируют в следующем году вернуться к вопросу снижения лимитов максимальных процентных ставок для микрофинансовых организаций. "Нам придется, скорее всего, в следующем году, вернуться к вопросу стоимости услуг микрофинансовых организаций, по крайней мере в отношении краткосрочных займов", - сказал Бахарев.

Начиная с 2023 года ЦБ установил лимиты на потребительские ссуды для банков и МФО. Изначально они применялись только к заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80%. Начиная с октября, Банк России ужесточил МПЛ, ограничивая выдачу потребительских кредитов и микрозаймов также для заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50%.

МФО Банк России Константин Бахарев Госдума
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