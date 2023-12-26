Глава СПЧ допустил проведение амнистии в РФ для части осужденных в 2024 г.

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) РФ Валерий Фадеев надеется на то, что возможность проведения амнистии для ряда категорий осужденных будет уже в следующем году.

Фадеев напомнил журналистам, что "президент на встрече с Советом отреагировал на тему с амнистией, и сказал, что можно об этом подумать".

"Надо все проработать, и, возможно, удастся провести ее уже в следующем году", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о сроках возможной амнистии.

Он отметил, что "очень давно не было амнистии, и если она грамотно проводится, то это гуманистический сигнал обществу". "И как сигнал это важно", - подчеркнул глава СПЧ.

4 декабря на встрече президента России Владимира Путина с СПЧ член Совета Ева Меркачева попросила главу государства объявить амнистию для всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления.

Президент не исключил амнистию для женщин, пообещав принять решение по этому вопросу.

"Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, они убедительны и думаю, что нужно подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", - сказал Путин.