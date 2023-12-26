Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Глава СПЧ допустил проведение амнистии в РФ для части осужденных в 2024 г.

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) РФ Валерий Фадеев надеется на то, что возможность проведения амнистии для ряда категорий осужденных будет уже в следующем году.

Фадеев напомнил журналистам, что "президент на встрече с Советом отреагировал на тему с амнистией, и сказал, что можно об этом подумать".

"Надо все проработать, и, возможно, удастся провести ее уже в следующем году", - сказал Фадеев, отвечая на вопрос "Интерфакса" о сроках возможной амнистии.

Он отметил, что "очень давно не было амнистии, и если она грамотно проводится, то это гуманистический сигнал обществу". "И как сигнал это важно", - подчеркнул глава СПЧ.

4 декабря на встрече президента России Владимира Путина с СПЧ член Совета Ева Меркачева попросила главу государства объявить амнистию для всех женщин, у которых есть несовершеннолетние дети, и которые подозреваются или уже осуждены за ненасильственные преступления.

Президент не исключил амнистию для женщин, пообещав принять решение по этому вопросу.

"Что касается женщин в местах лишения свободы, примеры, которые вы привели, они убедительны и думаю, что нужно подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", - сказал Путин.

Валерий Фадеев Ева Меркачева СПЧ Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд приговорил к году колонии москвича, следившего за военкором Коцем

В РФ может появиться сервис получения госуслуг в МФЦ по биометрии

В РФ может появиться сервис получения госуслуг в МФЦ по биометрии

Автовладельцы из РФ могут поехать на праздники в Белоруссию с действующей "Зеленой картой"

Казначейство и "Почта России" подготовят план повышения эффективности компании

Казначейство и "Почта России" подготовят план повышения эффективности компании

Думе предложили уточнить порядок расследования случаев гибели пчел от пестицидов

Первый полет SJ-100 с российским двигателем переносится на начало 2024 г.

Первый полет SJ-100 с российским двигателем переносится на начало 2024 г.

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране

Военная операция на Украине

Шойгу сообщил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ

Шойгу сообщил об успешном выполнении задачи по срыву контрнаступления ВСУ

Дело о пытках в саратовской больнице ФСИН передано в Московский облсуд

Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });