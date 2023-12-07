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Матвиенко назвала историческими грядущие выборы президента

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала предстоящие в марте выборы президента историческими, определяющими успешность российского ответа на главные вызовы времени.

"Предстоящие выборы без преувеличения можно назвать историческими. Они определяют вектор нашего развития, наш путь в переломный период, в крутое время тектонических изменений для всего человечества. От этих президентских выборов зависит в первую очередь успешность нашего российского ответа на главные вызовы времени", - сказала она на заседании Совета Федерации при рассмотрении вопроса о назначении выборов президента.

Она выразила уверенность, что народ сделает правильный выбор.

По словам Матвиенко, задача государства - оправдать доверие общества и "не допустить никаких даже малейших нарушений, провокаций, ошибок, халатности".

"Сейчас такая внутренняя легитимность, доверие людей к результатам голосования для нас важнее всего, и наш долг - такую легитимность просто гарантировать. Именно это имеет для нас значение, а не уже заранее составленные доклады ангажированных иностранных организаций, которые обязательно попытаются дискредитировать наши выборы, - они нам уже давно неинтересны", - заявила спикер.

Совет Федерации своим постановлением назначил выборы на 17 марта.

Валентина Матвиенко Совет Федерации
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