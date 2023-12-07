В ходе визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию самолет сопровождали истребители ВКС РФ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российские истребители сопровождали борт президента РФ в ходе его визитов в ОАЭ и Саудовскую Аравию из-за непредсказуемой ситуации в регионе, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Регион неспокойный. И если ОАЭ и Саудовская Аравия - это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно, регион смежный, безусловно, полон опасностями и непредсказуемостями. Поэтому, естественно, принимались все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне", - сказал он журналистам.

У представителя Кремля поинтересовались, не планирует ли Владимир Путин встретиться с пилотами этих самолетов.

"Я думаю, безусловно, что Путин знает или узнает, кто точно эти летчики", - отреагировал он.