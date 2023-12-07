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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

"Росатом" и DP World создадут международного логистического оператора

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" и арабский портовый оператор DP World намерены создать логистического оператора для работы на российском и международном рынках, сообщил Медиацентр атомной промышленности.

"Сегодня мы договорились с компанией DP World об объединении нашего опыта, компетенций и инфраструктурных возможностей для создания глобального логистического оператора, который будет способствовать повышению прозрачности и доступности транспортно-логистических услуг прежде всего для развивающихся стран Евразии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки", - приводятся в сообщении слова главы "Росатома" Алексея Лихачева.

Соответствующее соглашение о стратегическом сотрудничестве на глобальном рынке стороны подписали на климатической конференции COP28 в Дубае, оно "направлено на повышение эффективности международного товарообмена в первую очередь между странами БРИКС и их партнерами, а также на формирование бесшовных устойчивых глобальных транспортно-логистических цепей".

Стороны намерены работать на базе инфраструктуры России (в том числе Северного морского пути), Евразии, Ближнего Востока, Африки и Южной Америки.

DP World - один из самых больших портовых операторов мира, принадлежит правительству ОАЭ. Под управлением группы находится свыше 60 портовых терминалов на шести континентах. Компания управляет крупнейшими портами, терминалами, индустриальными парками, логистическими и экономическими центрами суммарной пропускной способностью более 90 млн TEU.

В конце октября "Росатом" и DP World создали совместное предприятие для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути: ООО "Международная контейнерная логистика" было зарегистрировано 20 октября в Москве, 51% в совместном предприятии у ООО "Русатом Карго" (структура госкорпорации "Росатом"), 49% - у DP World Russia из ОАЭ.

"Сотрудничество двух компаний направлено на развитие дополнительного торгового маршрута для морских контейнерных перевозок через Северный морской путь. Среди ближайших задач совместного предприятия - завершение проектирования инфраструктурных объектов на маршруте, уточнение объема инвестиций и графика работ", - комментировали тогда "Интерфаксу" создание СП в "Росатоме". "По оценкам партнеров, пилотный этап проекта сможет обеспечить объем перевозок до 800 тыс. TEU в год", - сообщали в госкорпорации.

Росатом ОАЭ DP World
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