"Росатом" и DP World докапитализировали СП по перевозкам на СМП до 2,65 млрд рублей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" и арабский портовый оператор DP World увеличили уставный капитал ООО "Международная контейнерная логистика", совместного предприятия для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути.

Согласно материалам ЕГРЮЛ, уставный капитал МКЛ вырос с 960 млн рублей до 2 653 061 000 рублей. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 18 января 2023 года.

Как и перед докапитализацией, доля ООО "Русатом Карго" (структура госкорпорации "Росатом") составляет 51%, у DP World Russia из ОАЭ - 49%.

ООО "Международная контейнерная логистика" было зарегистрировано в октябре 2023 года в Москве. "Сотрудничество двух компаний направлено на развитие дополнительного торгового маршрута для морских контейнерных перевозок через Северный морской путь. Среди ближайших задач совместного предприятия - завершение проектирования инфраструктурных объектов на маршруте, уточнение объема инвестиций и графика работ", - сообщали в "Росатоме".

"Росатом" в 2018 году получил функции оператора по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в том числе атомного ледокольного флота. "Русатом Карго" ведет разработку технико-экономического обоснования проекта создания контейнерной линии и портов-хабов на востоке и на западе маршрута для транзита грузов по Севморпути.

DP World - один из самых больших портовых операторов мира, принадлежит правительству ОАЭ. Под управлением группы находится свыше 60 портовых терминалов. Штат сотрудников превышает 100 тысяч человек, которые работают в 75 странах. Компания управляет крупнейшими портами, терминалами, индустриальными парками, логистическими и экономическими центрами суммарной пропускной способностью более 90 млн TEU.