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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для всех видов транспорта после сбоя в работе информационной системы на КПП "Дарьял", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии

"В связи с устранением технических неполадок в информационной системе пункта пропуска "Дарьял", а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 23:15 7 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из РФ было запрещено с 22:20 мск 7 декабря по просьбе пограничного управления Грузии в связи со сбоем в работе информационной системы на контрольно-пропускном пункте "Дарьял".

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
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