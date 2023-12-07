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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на Военно-Грузинской дороге из-за сбоя в работе информационной системы на КПП "Дарьял", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"По просьбе пограничного управления Грузии в связи со сбоем в работе информационной системы на контрольно-пропускном пункте "Дарьял" запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 22:20 мск 7 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее приостановка движения по Военно-Грузинской дороге для грузовиков произошла с 02:20 мск 6 декабря, а с 19:00 мск проезд был закрыт для всех видов транспорта. Проезд для легкового транспорта и автобусов открылся с 13:15 мск 7 декабря, для всех видов автотранспорта - с 16:20 мск 7 декабря.

В настоящее время Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
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