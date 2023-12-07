Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для всех видов транспорта после непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в четверг.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 16:20 мск 7 декабря", - говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, всего в электронной очереди на выезд из РФ в Грузию зарегистрировано около 3 тыс. грузовиков.

Как сообщалось, приостановка движения по Военно-Грузинской дороге для грузовиков произошла с 2:20 по московскому времени 6 декабря, а с 19:00 проезд был закрыт для всех видов транспорта. Проезд для легкового транспорта и автобусов открылся с 13:15 7 декабря.

МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге - в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.