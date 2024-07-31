Полугодовые доходы "Автодора" от сбора платы за проезд по трассам вырос в 1,5 раза

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Доходы госкомпании "Автодор" от сбора платы за проезд на платных участках в I полугодии 2024 года выросли в годовом выражении на 53,5%, до 49 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности госкомпании.

Динамика накопленного показателя по итогам полугодия существенно ускорилась в сравнении с результатами I квартала. За январь-март 2024 года сборы от платы за проезд, как указывалось в квартальном отчете, были на уровне 14,9 млрд рублей (+17,5% г/г).

Как сообщалось, за весь 2023 год госкомпания увеличила сборы платы за проезд на 39,1%, до 75,5 млрд рублей, на четверть превысив годовой план в 60 млрд руб. В отчете указывалось, что высокая динамика сборов была связана с повышением тарифов в начале 2023 года, а также со значительным ростом сезонного спроса на поездки на легковых автомобилях.

Расходы "Автодора" на доверительное управление дорогами за 6 месяцев 2024 года выросли год к году на 50,3%, до 57,1 млрд рублей. Расходы на строительство и реконструкцию дорог снизились на 47,2%, до 103,5 млрд рублей.

Показатель долгосрочных заемных средств госкомпании с начала года вырос до 823,7 млрд рублей (+4%). Краткосрочные обязательства за тот же период снизились на 36,1%, до 101 млрд рублей.

Госкомпания "Автодор" управляет сетью федеральных автотрасс протяженностью около 5 тысяч км, в том числе более 3 тысяч км платных. В доверительном управлении госкомпании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", А-113 Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), А-105 подъездная дорога к аэропорту "Домодедово" и А-107 "Московское малое кольцо". Также "Автодор" строит новую скоростную трассу М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань с продлением до Екатеринбурга.

Председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко в начале июля говорил журналистам, что план сбора платы на 2024 год установлен на уровне 105 млрд рублей (+40% к 2023 году). Он сообщал, что за 6 месяцев этого года трафик на сети "Автодора" вырос в среднем на 13-14%. "Причем грузовики растут больше, чем легковые автомобили. И за это полугодие мы видим, что доверие к нашим дорогам растет, и трафик все время увеличивается", - говорил он.

"Планы по сбору платы мы себе ставим не потому, что мы хотим собрать больше, а для того чтобы все инвесторы, которые вкладывали деньги в строительство дорог, были уверены, что все эти обязательства будут исполнены. Ко всему прочему могу сказать, что есть небольшие заделы, которые нам позволят начать другие проекты", - отмечал Петушенко, приводя в качестве примеров таких проектов реконструкцию трассы М-4 "Дон" на участке 933-1024 км, работы на автотрассах М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина", а также перспективные проекты на юге и в других регионах страны.