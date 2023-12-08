Матвиенко и Володин поддержали заявление Путина об участии выборах президента

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Главы обеих палат Федерального Собрания РФ поддержали решение Владимира Путина принять участие в президентских выборах 2024 года.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с заявлением Путина отметила, что "президент никогда не избегал и не избегает ответственных решений".

"И сегодня он еще раз это подтвердил. Подтвердил, что в момент исторического выбора и исторического вызова готов действовать, исходя из интересов страны, ее граждан. Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой", - написала Матвиенко в своём телеграм-канале.

"Конечно, я считала и считаю себя членом команды Путина и, безусловно, поддерживаю это решение Владимира Владимировича. Оно дает возможность абсолютному большинству россиян, доверяющих действующему президенту, видеть его в числе кандидатов и голосовать за него" - отметила она.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение Путина участвовать в выборах президента имеет большое значение не только для России, но и для всего мира.

"Сегодняшнее его решение говорит о любви к своей стране, о желании сделать её сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз", - написал Володин в пятницу в своем телеграм-канале.

Он считает, что "победа Путина на выборах - это победа граждан нашей страны, победа России".

По словам Володина решение Путина участвовать в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года, - "это очень важное решение не только для граждан нашей страны, но и для всего мира".