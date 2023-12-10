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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге открыто для всех видов транспорта после непогоды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 17:45 мск 10 декабря до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Движение большегрузов на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ было закрыто с 20:40 по московскому времени 9 декабря в связи с ухудшением погодных условий.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия МЧС РФ
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