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Среднестатистический россиянин потратит на новогодние праздники 20 тыс. руб.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Средняя сумма, которую планирует потратить россиянин на новогодние праздники, составляет 19 600 рублей, тогда как в прошлом году эти расходы оценивались в 17 500 рублей, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные в среду на портале, показывают, что женщины чаще мужчин занимаются планированием новогоднего бюджета - это 38% и 31% респондентов соответственно.

При этом объем расходов, запланированных женщиной, оказался скромнее трат, предусмотренных мужчиной, - 16 400 рублей против 22 200 рублей, отмечают в SuperJob.ru.

Среди возрастных категорий наибольшая доля планирующих новогодний бюджет приходится на молодежь до 24 лет (44%). Респонденты этого возраста рассчитывают уложиться в 14 300 рублей.

Согласно опросу, среди жителей мегаполисов самые большие новогодние бюджеты планируют москвичи - в среднем 23 000 рублей на одного человека. Для сравнения, житель Санкт-Петербурга рассчитывает израсходовать на предстоящие праздники в среднем 21 000 рублей. В Волгограде и Красноярске средний уровень праздничных трат на одного человека - 15 000 и 16 400 рублей соответственно.

Опрос был проведен с 22 ноября по 8 декабря 2023 года среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 702 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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