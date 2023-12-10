Президент РФ на следующей неделе посетит один из регионов

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Основным мероприятием президента РФ Владимира Путина на следующей неделе станет большая пресс-конференция и "Прямая линия" в объединенном формате, помимо этого глава государства посетит один из российских регионов, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК).

Кроме того, в графике президента традиционная встреча с судьями Конституционного суда, приуроченная к отмечаемому 12 декабря Дню Конституции.

Также у Путина запланировано совещание с постоянными членами Совета безопасности.